Gazprom, Kuzey Akım üzerinden doğalgaz akışını üç günlüğüne durduracak

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğalgaz akışının durdurulacağını bildirdi.
Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, “31 Ağustos-2 Eylül’deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı üç gün süreyle askıya alınacaktır” denildi.
İşin tamamlanması ve ünitede teknik arızalarının olmaması durumunda, gaz sevkiyatının günlük 33 milyon metreküp seviyesine geri yükleneceği kaydedildi.