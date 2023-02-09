Gaziantep’te üç kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Gaziantep’te depremden 76 saat sonra üç kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep’te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Batıkent Mahallesi’ndeki Ayşe-Polat Sitesi’ndeki binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar eşliğinde karşılandı.

Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.