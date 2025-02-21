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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yolcu rekoru

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu kar yağışının başladığı 19 Şubat’ta 37 bin 843 kişiyle yolcu rekoru kırdı.

Fotoğraf: AA

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yayınladığı uyarısında 19 Şubat’ta başlayacak kar yağışının 21-22 Şubat’ta kuvvetleneceğini duyurmuştu.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç gün sürecek yoğun kar yağışına ilişkin İstanbulluları şöyle uyarmıştı“Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması önemlidir.” İmamoğlu bugün de kar yağışı için öğleni işaret etti ve ekledi“Bu gece en sert soğuğun olduğu gece olması bekleniyor.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Şubat’ta Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunda 37 bin 843 kişiyle yolcu rekoru kırıldığını duyurdu.

Hattın Halkalı’ya uzatılacağını belirten Uraloğlu’nun açıklaması şöyle:

“Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her gün ortalama 30 binden fazla yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine olanak tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 27’si Gayrettepe, yüzde 24’ü ise İstanbul Havalimanı istasyonlarını kullanıyor.

Arnavutköy Hastane-Halkalı hat kesiminde İbni Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında çalışmalarımız sürüyor. Hattımız tamamen açıldığında 69 kilometreden oluşan Gayrettepe-Halkalı arasında toplam 15 istasyonda hizmet vereceğiz.”

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