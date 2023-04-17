Fuat Oktay: Kızılay’ın çadır satmasına üzüldük

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem sonrasında çadır satışına üzüldüklerini belirterek “Kızılay’ın kendi genel kurulu vardır. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır” dedi.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı. Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kızılay’ın çadır satmasını yanlış bulduğunu söyledi.

NTV’ye konuşan Fuat Oktay da eleştirilere yanıt vererek, satışlara üzüldüklerini söyledi.

Oktay şunları söyledi: “Kızılay 155 yıllık bir kurum. Şu anda Türkiye’de genel bir konsensüs de var. Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin. Kızılay’ın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım.”