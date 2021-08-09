Fransa’da ‘sağlık ruhsatı’ tepkisi: ‘Herkes kendi vücudunun egemenidir’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vatandaşlarını Covid-19 aşısına teşvik etmek için getirdiği ‘sağlık ruhsatı’ uygulamasının sınırlarını tepkilere ve protestolara rağmen genişletiyor. Artık bir kafede oturmak ya da şehirler arası yolculuk etmek için dahi sağlık ruhsatı göstermek zorunlu hale geldi.

Muhalefet, uygulamanın bireysel özgürlükleri ihlal ettiğini söylerken, Macron ise “Özgür olmak sorumlu olmaktır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede geçen ay kabul edilen tartışmalı yasa ‘sağlık diktatörlüğü’ eleştirilerine maruz kalmıştı. Yasaya göre kapalı yerlere girişte kişilere ait aşı, PCR testi ve Covid-19 teşhisi gibi bilgilerin toplandığı bir ‘sağlık ruhsatı’ sunulmak zorunda. Bazı iş kollarında aşıyı zorunlu hale getiren yasaya göre işverenler aşı olmayanın maaşı kesilebilecek.

Halihazırdaki uygulamanın geçen hafta genişletilmesinden sonra, hafta sonu ülke çapında neredeyse 250 bin kişi yasayı protesto etmek için sokaklara çıkıp gösteri düzenledi. Reuters’a konuşan bir eylemci, “Herkes kendi vücudunda egemendir. Hiçbir şekilde bir cumhurbaşkanının benim kişisel sağlığım hakkında karar verme hakkı yoktur” dedi. Bu dört haftadır devam eden protestoların en büyüğüydü.

Macron: Özgür olmak sorumlu olmaktır

Protestolardan bıktığını söyleyen Macron ise İtalya ve Almanya gibi AB ülkelerine benzer bir strateji izlediklerini belirterek, dördüncü dalgayı aşıların artmasıyla baskılayabileceklerini söyledi.

Gelecek yıl seçimlerde yeniden adaylığını koyacak olan Macron, son günlerde mesajını iletmek için gençler arasında popüler olan sosyal medya platformu TikTok’u birçok kez kullandı.

Macron, yayınladığı bir videoda “Aşı olun. Aşı olun. Aşı olun” dedi ve şöyle devam etti: “Bu iyi bir vatandaş olma meselesi. Arkadaşlarımıza, komşularımıza veya büyükanne ve büyükbabamıza bulaştırırsak özgürlüğümüzün hiçbir değeri yoktur. Özgür olmak sorumlu olmaktır.”