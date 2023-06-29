Fransa’da dört kentte sokağa çıkma yasağı

Fransa’da Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından protestolar nedeniyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilen Clamart kentine ek olarak, Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple ve Compiegne kentlerinde de gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

Fotoğraf: AA

Bir polis memuru, 27 Haziran’da Nanterre kentinde içinde üç kişinin bulunduğu ve ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir araca ateş açmış ve 17 yaşındaki Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Nael M.’nin ölümünün ardından Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec kentleri başta olmak üzere sokaklarda başlayan protestolar ülke genelinde sürüyor.

Genç sürücünün anısına düzenlenen eylemlerde protestocularla polisler karşı karşıya gelirken, polis karşıtı slogan atarak adalet isteyen protestoculara emniyet güçlerinin biber gazıyla müdahale ettiği görülüyor.

Şu ana kadar 150’den fazla kişi gözaltına alındı. 40 bin polis müdahale için görevlendirildi ve Nael M.’yi öldüren polis tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Fransız basınındaki haberlere göre, protestolar nedeniyle Neuilly-sur-Marne kentindeki üç mahallede 3 Temmuz’a kadar 23.00-06.00 saatleri arasında, Savigny-le-Temple kentinde ise 2 Temmuz’a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan Compiegne kentinde de 3 Temmuz’a kadar saat 22.00-06.00 saatleri arasında, yanında bir ebeveyn olmayan 16 yaşının altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.