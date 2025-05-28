Fransa tarihinin 'en büyük pedofili' davası: Eski cerraha 20 yıl hapis

Fransa’da, 30 yıl boyunca çoğu çocuk 299 hastaya cinsel istismarla suçlanan 74 yaşındaki cerrah Joël Le Scouarnec 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çizim: France Info / Valentin Pasquier

Şimdi 74 yaşında olan Le Scouarnec, Batı Fransa’daki birçok hastanede sindirim cerrahı olarak çalışmış, çoğu apandisit ameliyatı olan birçok çocuğu istismar etmişti.

Le Scouarnec, 1989’la 2014 arasında 12 farklı hastanede toplam 111 tecavüzle ve 189 cinsel saldırıyla suçlanıyordu.

Kurbanların çoğu 15 yaş altındaydı. Bazıları narkoz etkisindeyken ya da ameliyat sonrası hastane yatağında istismara uğradı. Yaş ortalamaları 11’di.

Le Scouarnec mahkemede tüm suçlamaları kabul etti. “Cerrah kimliğimle çocuklara saldırdım, bunu inkar etmiyorum” dedi.

FBI 21 yıl önce, 2004’te, Le Scouarnec’i ‘dark web’den çocuk istismarı görüntülerini izlediği gerekçesiyle Fransız yetkililere bildirmiş, bunun üzerine cerrah dört yıl ertelemeli hapis cezası almıştı.

Ancak çocuklarla çalışması yasaklanmamış ve kendisine herhangi bir yaptırım uygulanmamıştı. Fransız cerrah bu sürede çocukları istismar etmeye devam etti.

Guardian‘ın haberine göre Le Scouarnec’e verilen 20 yıllık hapis, tecavüz suçları için Fransa’da verilebilecek en büyük ceza. Fransa’da suçlar ayrı ayrı toplanarak artırılmıyor; ama cerrah örneğin ABD’de yargılanacak olsaydı hakkında 2 bin yıla kadar hapis istenebilirdi.

Duruşmayı takip eden mağdurlar karara tepki gösterdi.

Mağdurlardan Amelie Leveque, “Bu kararla aşağılandım” dedi.

Mağdurlardan bir diğeri, 36 yaşındaki Manon Lemoine, “Bu adamı bir canavar gibi gösteriyorlar ama o canavarı yaratan, büyüten toplumun ta kendisi” dedi.

Mahkeme, Le Scouarnec’in 13 yıl sonra tahliye talebinde bulunabileceğini bildirdi.