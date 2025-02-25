Fransa'da 300 çocuğa cinsel istismarda bulunan cerrah: Pedofilim ve öyle olacağım

Fransa’da, 30 yıl boyunca çoğu çocuk olmak üzere 299 hastaya cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 74 yaşındaki cerrah Joël Le Scouarnec’in yargılamasına başlandı.

Çizim: France Info / Valentin Pasquier

Mahkeme belgelerine göre Le Scouarnec, 1989 ila 2014’te Fransa’nın batısındaki birçok hastanede çalıştı ve anestezi altındaki veya ameliyattan yeni çıkmış çocuk hastaları istismar etti. Mağdurların çoğunun 11 yaşlarında olduğu biliniyor. Ayrıca doktorun evinde istismarın ayrıntılarıyla kaydedildiği defterler bulundu.

TRT Haber‘in aktardığına göre 2017’de Bordeaux yakınlarındaki Jonzac kasabasında komşularının polise ihbarı üzerine Le Scouarnec hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli, 2020’de altı yaşındaki komşusuna, dört yaşındaki bir hastasına ve iki yeğenine cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polis, doktorun evinde yaptığı aramada 300 binden fazla çocuk istismarı içeren fotoğraf ve video buldu. Ayrıca, bazı bebekler ve kurbanların isimlerinin yazılı olduğu defterlere ulaşıldı. Defterlerden birinde Le Scouarnec’in “Ben bir pedofilim ve hep öyle olacağım” yazdığı ileri sürüldü.

Le Scouarnec, 2005’te de çocuk istismarı içeren görseller bulundurmaktan dört ay ertelenmiş hapis cezası almıştı. Bu durum, işverenleri, doktorlar birliği L’Ordre des Médecins ve Fransa Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmamıştı.

Davada 15 yaşından küçük 256 mağduru 60’an fazla avukat savunuyor.

Mağdurlardan biri olan Marie, “Tüm travmamızın tanınmasını istiyoruz. Yıllardır içimizde olan bir acıyı taşıyoruz ve artık bu sessizliğin sona ermesini bekliyoruz” dedi.

Doktorlar birliği L’Ordre des Médecins’in mahkemede yer almasıysa tepki çekti.

Davanın yaklaşık dört ay sürmesi bekleniyor.