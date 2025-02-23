Fransa'nın 'en büyük pedofili davası' yarın başlıyor

Fransa’nın ‘en büyük pedofili davası’nda yarın yargılanmaya başlanacak Joel Le Scouarnec, 1989 ile 2014 arasında 299 tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Çizim: France Info / Valentin Pasquier

Pazartesi ülkenin en büyük ‘pedofil suçlusu’ olduğu iddia edilen Le Scouarnec, 299 kişiye tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından yargılanacak. 30 yıldan fazla cezasız kalan 74 yaşındaki eski cerrah 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Fransız gazetesi Le Figaro’ya bir yargı yetkilisi şunları söyledi:

“Bu, Fransa’daki en büyük pedofili davası ya da en azından bir adamın en çok kurbana cinsel saldırıda bulunduğu dava. Davanın büyüklüğü de bu suçun boyutuna eşdeğer.”

Fransa’nın ‘en büyük pedofili davası’

Euronews’ün aktardığına göre Savcı Stephane Kellenberger, Le Scouarnec’in tecavüz ve cinsel saldırı suçlarının büyük bir kısmını ‘kabul ettiğini’ söyledi.

Davanın dört ay sürmesi beklenen dava için özel bir mahkeme salonu yapıldı.

Yer sıkıntısı nedeniyle mahkeme binasına 300 metre mesafedeki eski hukuk fakültesi binası tahsis edildi. Binadaki amfi tiyatrolardan biri, davayı canlı takip edebilecek mağdurlar ve ailelerine ayrıldı.

Le Scouarnec, toplam 111 tecavüz ve 189 cinsel saldırı suçundan yargılanacak. Doktor olmasını kötüye kullandığı için de cezalar ağırlaştırılacak.

299 çocuğun yer aldığı davada 202 mağdurun müdahil taraf olarak kaydoldu. Suçların işlendiği dönemde kurbanların ortalama yaşı 11’di.

Şüpheden uzak bir doktor

66 yaşındayken tutuklanan Joel Le Scouarnec, Jonzac (Charente-Maritime) kasabasında tanınan bir cerrahtı. Meslek hayatı boyunca hiç şüphe çekmedi. 36 yıllık kariyerinin ardından tutuklanmadan bir gün önce emekliye ayrılmıştı.

2017 Nisan’ında Jonzac’ta yaşayan altı yaşındaki bir kız çocuğunun ailesine, komşuları 66 yaşındaki doktorun kendisine teşhirde bulunduğunu anlatmasıyla soruşturma başlatıldı.

Evindeki aramada çocuklara ait yaklaşık 70 adet oyuncak bebek buldu. Bazı oyuncak bebeklere cinsel organlar yerleştirildiği görüldü. Ev, seks oyuncakları, peruklar ve çocuk pornografisiyle doluydu.

Yatak odasında, yatağının altına saklanmış 300 bin 000’den fazla belge içeren sabit disklere el konuldu. Ayrıca çocukların fotoğraflarını kullanarak oluşturduğu fotomontajlar ve kendi yazdığı pedofili hikayeleri içeren ‘kara defterler’ de bulundu.

Cerrah Le Scouarnec, 2020’de iki yeğeni, bir hastası ve komşusuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.