Fransa okullardaki abaya yasağının devamına karar verdi

Fransa’da Danıştay, hükümetin okullardaki abaya (uzun elbise) yasağı kararını devam ettirmeyi onadı.

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AA’nın haberine göre Danıştay, Eğitim Bakanlığının okullarda abayayı yasaklayan kararı için üç sendikanın yürütmeyi durdurma talebini değerlendirdi.

Mahkeme, bu yasağın yasal olmadığına dair ciddi şüphe bulunmadığını gerekçe göstererek, okullarda abaya ve erkek entarisi (kamis) yasağının devam etmesini onayladı.

Danıştay kararında, kız öğrencilerin abaya denilen uzun elbiseyi ve erkek öğrencilerin de kamis denilen entariyi dini bir saikle giydiklerini ve bu amaçla kullandıklarını kaydetti.

Mahkeme, mevzuatın okullarda öğrencilerin dini aidiyetini gösteren bir simge takmalarını veya kıyafet giymelerini yasakladığını belirtti.

Danıştay aldığı bu kararın ‘geçici bir karar’ olduğunu ve nihai kararı daha sonra vereceğini kaydetti.