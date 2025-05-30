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Yaramazlara biraz batar!

Firavun Psusennes I'e ait hazine Kahire'de sergilendi

Mısır’ın kuzeyindeki Tanis kentinde, 1940’da keşfedilen Firavun Psusennes I’e ait mezarda bulunan hazine, Mısır Müzesi’nde sergilendi.

Fotoğraf: AA

Mezarda altın mumya maskesi ve altın gömlek, değerli mücevherler, taş ve gümüşten yapılmış lahitler, sofra takımları, silahlar ve şabti figürleri gibi birçok nadide eser ortaya çıkarıldı.


Eserler başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı’nda bulunan Mısır Müzesi’nde sergilendi.

Nil Deltası’nın iklim koşullarına rağmen iyi korunan bu eşyalar, firavunun zenginliğini ve dönemin zanaatkârlık seviyesini gösteriyor.

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