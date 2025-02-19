Mısır'da 3 bin 500 yıllık firavun mezarı ortaya çıkarıldı

Mısır’da 18’inci Firavun Hanedanlığı (yaklaşık milattan önce 1550-1292) krallarına ait son firavun mezarı ortaya çıkarıldı.

Fotoğraflar: Forbes – Miami Herald

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı açıklamasında Mısır-İngiliz ortak arkeolojik misyonunun Kral 2’nci Thutmose’un (milattan önce 1493-1481) 3 bin 500 yıl öncesine ait mezarını ortaya çıkarmayı başardığını duyurdu.

Bunun ‘Mısır’daki 18’inci Hanedanlığın krallarının son kayıp mezarı’ olduğu belirtildi.

Mezar, Krallar Vadisi’nin yaklaşık 2,4 kilometre batısında, Taybe Dağı’ndaki bir bölgede 2022’de girişi ve ana geçidi bulunan bir mezarın arkeolojik çalışmaları yapılırken bulundu.

Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi keşifle ilgili şöyle dedi: “Kral Tutankhamun’un mezarının 1922’de keşfedilmesinden bu yana bulunan ilk kraliyet mezarı.”

Mezarda bulunan kapların bazı kısımlarında Kral 2’nci Thutmose’un adının yanı sıra eşi Hatşepsut’un adını taşıyan yazıtlar da bulundu. Bu da mezarın sahibinin kimliğini doğruluyor.

Kralın ölümünden kısa bir süre sonra su baskınlarına maruz kalmasından dolayı mezarın kötü bir durumda olduğu belirtiliyor.