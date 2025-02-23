Yeni bulunan firavun mezarında sürpriz keşif

Yeni bulunan firavun mezarında çarpıcı bir buluş daha… Arkeologlar firavunun ikinci mezarını da bulmuş olabilir.

Fotoğraflar: New Kingdom Araştırma Vakfı

Bir İngiliz arkeolog ekibi geçtiğimiz hafta Mısır’da Tutankhamun’un 100 yıl önce ortaya çıkarılmasından bu yana ilk kez bir firavunun mezarı keşfetti. Mezarın Kral II. Tutmosis’e ait olduğu açıklandı.

Mısır bilimciler mezarı ararken Tutmosis II’nin karısı ve üvey kız kardeşi Hatşeput tarafından yakınlardaki ikinci bir yere taşınmış olabileceğini gösteren ve kralın ölümünden sonra yazılmış bir yazıt buldu.

Ekibin lideri Dr. Piers Litherland şimdi, ilk mezarın gömülmesinden altı yıl sonra bir sel nedeniyle boşaltılıp ikinci bir mezara taşındığını belirtti.

İkinci mezar, eski Mısırlılar tarafından Luksor şehrinin yakınlarındaki Teb Nekropolü’nün Batı Vadileri’nde bir dağın parçası gibi görünmesi için tasarlanmış. 23 metre yüksekliğindeki kireç taşı, kül, moloz ve çamur sıvadan yapılmış insan yapımı bir yığının altında bulunduğunu düşünüyor.

Litherland, Observer’a buldukları ikinci sitenin firavunun mumyalanmış bedenini barındırdığından şüphelendiğini de söyledi.

Fakat mezara tünel kazma işlemi çok tehlikeli olduğundan İngiliz-Mısır ekibi tüneli elle kazarak mezarı ortaya çıkarmayı planlıyor.

Litherland, ‘Her şeyi bir ay içinde bitirebilmemiz mümkün olacak’ dedi.

Tutankhamun’dan sonraki en büyük keşif!

Tutmosis II’nin mezarının keşfi büyük önem taşıyor çünkü hem Tutankamun’dan sonra yapılan ilk firavun mezarı keşfi olma özelliği taşıyor hem de dönemi hakkında pek çok bilgiyi gün yüzüne çıkarma fırsatı sunuyor.

Arkeolog ekibi ilk mezarı kraliyet kadınlarının dinlenme yerleriyle ilişkilendirilen bir alanda buldu. Fakat ekip mezar odasına girdiğinde bir firavunun işareti olan süslü bir yapıyla karşılaştı.

Litherland keşif anını şöyle anlattı:

“Tavanın bir kısmı hala sağlamdı. Üzerinde sarı yıldızlar bulunan mavi boyalı bir tavan. Ve sarı yıldızlar bulunan mavi boyalı tavanlar yalnızca kral mezarlarında bulunur.

Bu tür yerlere girmenin verdiği duygu olağanüstü bir şaşkınlıktır çünkü beklemediğiniz bir şeyle karşılaştığınızda, duygusal olarak gerçekten aşırı çalkantılı bir şey yaşıyorsunuz.“

Tutmosis II, Mısır’ın en büyük firavunlarından ve kendi başına hüküm süren birkaç kadın firavundan biri olarak kabul edilen Kraliçe Hatşepsut’un kocası olarak tanınıyor.

Tutmosis II, MÖ 1493 ila 1479’te hüküm sürdüğü düşünülen Tutankhamun’un atalarından biriydi. Tutankhamun’un mezarı da 1922’de İngiliz arkeologlar tarafından bulunmuştu.