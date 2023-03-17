Fiorentinalı futbolcuya saldıran Sivasspor taraftarları tutuklandı

Sivasspor ile İtalya temsilcisi Fiorentina arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahaya inerek futbolcu Alessandro Bianco’ya saldıran taraftarlar tutuklandı.
Dün akşamki maçta Sivasspor, İtalyan ekibi Fiorentina’ya 4-1 yenilerek elendi.
Maçın son dakikalarında Fiorentina’nın dördüncü golünü atmasından kısa süre sonra sahaya iki taraftar girdi. Bunlardan biri, Bianco’nun yüzüne yumruk attıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.
Saldırganlardan S.S.S. ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet’, M.E.Ç. ise ‘kasten yaralama‘ suçundan mahkemece tutuklandı.
İtalyan basını saldırıyı, ‘Sivas’ta çılgınlık’, ‘vahşet, ‘utanç verici vaka’ gibi ifadelerle duyurmuş, Anadolu Ajansı ise ‘oyuncuya fiziki müdahalede bulunulduğu’ ifadesini kullanmıştı.