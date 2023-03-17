Sivasspor taraftarı yumruğunu ‘konuşturdu’

UEFA Konferans Ligi’nde dün akşam oynanan Sivasspor-Fiorentina maçı, Sivassporlu bir taraftarın Fiorentinalı bir futbolcuya attığı yumruk üzerinden konuşuluyor.

Saldırı İtalya basınında geniş yankı uyandırırken Fiorentina yönetimi de saldırıyı, UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği nezdinde protesto etti. UEFA saldırıyla ilgili inceleme başlatabilir.

Sivasspor taraftarı, Bianco’nun burnunu kırdı. (AA)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, İtalyan ekibi Fiorentina’ya 4-1 yenilerek elendi.

Maçın son dakikalarında Fiorentina’nın dördüncü golünü atmasından kısa süre sonra sahaya giren bir taraftar, Bianco’nun yüzüne yumruk attıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

Bianco’nun maç sonrası Instagram’da yaptığı paylaşımda burnunun kan içinde kaldığı görülüyordu. 20 yaşındaki futbolcu ‘Sivas, Türkiye’ yer bildirimiyle yaptığı paylaşımda ‘Fena değil’ diye yazdı.

Bianco’nun paylaşımı. (Instagram)

‘Vahşi saldırı’

İtalya basını saldırıyı, ‘Sivas’ta çılgınlık’, ‘vahşet, ‘utanç verici vaka’ gibi ifadelerle duyurdu.

Corriere dello Sport, “90’ıncı dakikada yaşananlar, bir Avrupa müsabakasında benzeri ender bulunan çok vahim bir olay” diye yazdı.

AA’ya göre ‘müdahale’

Anadolu Ajansı ise haberinde “Sahaya inen bir taraftar Fiorentinalı oyuncuya müdahale etti” ifadesini kullandı.

Italiano: Güzel kalabalığa leke

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, saldırıyı utanç verici buldu: “Bianco’ya atılan yumruk utanç verici, üstelik de beklemediği bir anda geldi. Burnu kırıldı… Bu hareket galibiyete rağmen her şeyi mahvetti. 20 yaşındaki bir çocuğun böyle bir şeye maruz kalması maça ve bu gece gördüğüm güzel kalabalığa leke sürüyor.”

Çalımbay özür diledi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’sa “İtalyanlardan özür diliyoruz. Hiç olmaması gereken bir olay yaşadık” dedi.

Çalımbay devamında şunları kaydetti: “Sivas’ta daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Belki de maçın önüne geçen bir konu oldu. Biz de maalesef engelleyemedik. Bundan dolayı onlardan çok özür diyoruz, kusura bakmasınlar.”