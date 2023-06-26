Fethullah Gülen’in yeğeni ve eşi tutuklandı

‘FETÖ’ soruşturmasında firari olarak aranırken İstanbul Esenyurt’ta gözaltına alınan Fethullah Gülen’in yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada gözaltına alınan Gülen Cemaati lideri Fetullah Gülen’in ağabeyi Kutbettin Gülen’in kızı Asiye Gülen ile imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi‘ne sevk edilen Gülen ve Çamyar, savcılık sorgularının ardından ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.
Asiye ve Çamyar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.