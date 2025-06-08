Ferdi Zeyrek'in ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma: 20 kişi ifade verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 20’den fazla kişi tanık sıfatıyla ifade verdi.

Fotoğraf: Ferdi Zeyrek / X

Zeyrek’in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde devam ediyor.

Manisa başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada olay yeri inceleme ve savcılık tarafından Zeyrek’in evinde detaylı inceleme yapıldı. Olay yerine ilk ulaşan itfaiye ve sağlık personelinin yanı sıra belediye başkanının komşuları dahil 20’den fazla kişi tanık sıfatıyla dinlendi.

Elektrik ve makine mühendisleri odalarından uzmanların da bulunduğu bilirkişi heyeti, Zeyrek’in evindeki havuzun makine odasıyla elektrik tesisatı arasındaki mesafenin güvenlik sınırlarının altında olduğunu belirledi. Bu nedenle tesisatın neme maruz kalarak tehlike oluşturmuş olabileceği tespit edildi.

Bilirkişi heyetinin raporu Kurban Bayramı tatilinden sonra başsavcılığa sunulacak.

Soruşturmada olası ihmal ya da teknik sorumluluğu bulunan kişi ya da kurumlara ilişkin değerlendirmeler, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılacak.

Ne olmuştu?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.

48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ağır yaralanan Zeyrek’in 70 dakika boyunca kalbinin durduğunu söyledi.