Feray Aytekin Aydoğan: Hatay’da asbest tehlikesi artıyor

Hatay’da hala kaldırılmayan yüzlerce enkaz var. Her an en ufak bir artçı sarsıntıda hatta bir iş makinesinin geçişinde yıkılacak yüzlerce bina var ve alınan hiçbir önlem yok. Tekebaşı’nda yaptığımız bir halk buluşmasında bir bina iş makinesi geçişi sırasında yıkıldığı anlatıldı. Yıkılmak üzere olan binaların yarattığı can güvenliği kaygısı paylaşıldı. Yaşam alanlarının yakınına kontrolsüzce dökülen moloz yığınları ile asbest tehlikesi her geçen gün artıyor.

Yıkıntılardan yaşamlarını kurtaranlar şimdi de başta solunum hastalıkları, gelecek yıllarda da kanser olmak üzere ciddi sağlık riskleriyle baş başa bırakılmış durumda. Asbestin suya, toprağa, havaya karışmasıyla birlikte tarım ve hayvancılık kenti olan Hatay’ı yeniden kuracak olan üreticilerin onca emeği de yok ediliyor.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı