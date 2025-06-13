Fenerbahçe ile Adidas arasında beş yıllık anlaşma

Fenerbahçe ile Adidas arasında beş yıllık tüm takımları kapsayan anlaşma imzalanacak.

Fotoğraf: Fenerbahçe

Fenerbahçe ile Adidas arasındaki anlaşma kapsamında tüm takımlar Alman üreticinin forma ve ekipmanlarıyla maçlara çıkacak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şöyle:

* Anlaşma, hem Fenerbahçemizin bugüne kadarki en kapsamlı resmi tedarikçi anlaşması olması hem de Adidas Türkiye’nin aynı anda üç farklı branşta bir kulübü desteklediği ilk işbirliği olması ile tarihi önem taşıyor.

* Yeni bir dönemin başlangıcı niteliğindeki bu önemli iş birliğimizin imza töreni, 19 Haziran 2025 Perşembe 14.00’te, Başkanımız Ali Y. KOÇ, Yönetim Kurulu Üyemiz Esin Güral ARGAT, adidas Gelişmekte Olan Ülkelerden Sorumlu Başkanı Dave THOMAS ve adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan ATALAY’ın katılımları ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

* Adidas’a büyük Fenerbahçe ailemize tekrar hoş geldin diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.

Puma’yla anlaşma bitti

Fenerbahçe ile Puma arasında 2021-22 sezonunda imzalanan ve tüm futbol takımlarını kapsayan resmi sponsorluk anlaşması sona erdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında “Puma’ya, tüm süreç boyunca gösterdikleri kıymetli işbirliği için teşekkürlerimizi sunarız” denildi.