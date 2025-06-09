Ali Koç: Fenerbahçe her zaman bağımsızdır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. Köklerini ülkemizin bağımsızlığını kazanırken sergilediği mücadele gücünden alan bir geleneğe sahiptir. Fenerbahçe her zaman bağımsızdır” dedi.

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Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki bayramlaşma törenine kulüp başkanı Ali Koç, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Fenerbahçelilerin bayramını kutlayan Koç şunları söyledi:

* Bugün burada bizi bir araya getiren bayram coşkusu olsa da bizleri her zaman gururlandıran ve mutlu eden sevinç kaynağımızın olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız.

* Fenerbahçe her zaman dediğimiz gibi dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bir kültürdür ve köklerini ülkemizin bağımsızlığını kazanırken sergilediği mücadele gücünden alan bir geleneğe sahiptir. Fenerbahçe her zaman bağımsızdır.

‘Sağduyulu her Fenerbahçeli kara propagandanın farkında’

Başkan, ailelerinin ve özel yaşamlarının hedef alındığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

* Ne zaman Fenerbahçe güçlenmeye başlasa mali bağımsızlığa yaklaşsa ne zaman sportif anlamda taşlar yerine oturmaya başlasa birileri devreye girmektedir. 2011’de bunu doğrudan yaşadık.

* Bugünse dolaylı yöntemlerle, sosyal medya üzerinden kendilerini Fenerbahçe gibi tanıyanlar, Fenerbahçe’nin başarısı için uğraştığını söyleyenler, algı operasyonlarıyla taraftarlarımızı ve camiamızı kışkırtmaya çalışıyorlar ve var güçleriyle adeta bir konsorsiyum şeklinde sistematik bir biçimde devam etmektedirler.

* Her gün yeni bir yalan haber üretiliyor. Asılsız söylentiler yayılıyor. Sağduyulu her Fenerbahçeli bu kara propagandanın farkında.

‘Halkın oylarıyla seçilmiş bu camianın neferleriyiz’

* “Fenerbahçe halktır, siz değilsiniz” gibi söylemler üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Fenerbahçe halktır. Evet, Fenerbahçe’nin halkın her kesiminden taraftarı vardır. Halkın her kesiminden kongre üyeleri mevcuttur.

* Bizler de o halkın oylarıyla seçilmiş bu camianın neferleriyiz. Kongre üyelerimizin seslerini duyuyoruz ve gayet iyi anlıyoruz. Eylülde kongre kararı almışken yapılan bu manipülasyonlar, spor tarihinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir psikolojik işkence ve itibar suikastı, camiamızı kaosa sürüklemekten başka hiçbir anlam taşımamaktadır.

* Finansta olduğu gibi sahada da güçlü Fenerbahçe’yi oluşturacağız. Fenerbahçeliler, kulübünün daha iyi olmasını isteyen her bir Fenerbahçelinin duygularını çok iyi hissediyoruz. Bu süreci dayanışma, sabır ve en önemlisi sevgiyle aşacağız.