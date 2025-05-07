Ali Koç: Mourinho'yla devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “İstikrar açısından Jose Mourinho’yla devam etmek istiyoruz” dedi.

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Koç, TRT Spor’a gündeme dair açıklamalar yaptı.

Koç’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Seçim yok mesajı

* Aziz Başkan’ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik. Aziz başkana teşekkür ederiz ve biz de üzerine koyduk. Orada mahcup edecek bir şey olmadı. Esas özlem futboldaydı. Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu’nda söylediklerimizle aynı noktadayız.

‘Kılıçları kendimize çekiyoruz’

* Rakip takım olsam, Fenerbahçe’deki bu parçalanmışlık durumundan haz duyardım. Bizim fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Biz olalım ya da olmayalım. Bu sorunu çözmeliyiz, kılıçları kendimize çekiyoruz. Kendimizi yıpratıyoruz. Aynayı bakıp bu durumu nasıl gidereceğiz kısmını düşünmeliyiz.

‘İstifa etmeyi doğru bulmuyorum’

* İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir. Bu anlattıklarımdan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, bu da kaderde varmış diyeceğiz… Ne yapacağız başka? Ancak imza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe’ye yakışmaz.

* Bence çocukların Galatasaraylı olduğu durumu, sizin anlattığınız gibi dramatik şekilde değil. Şampiyon olursak, arka arkaya devam edeceğiz. 3 Temmuz ruhuyla mücadele etmemiz gerek.

‘Herhalde taraftarın gözünde Mourinho’nun kredisi bizden daha yüksek’

* Herhalde taraftarın gözünde Jose Mourinho’nun kredisi bizden daha yüksek. Derbiden sonra Mourinho’yla görüşmedik. Bu akşam buluşacaktık ama program olduğu için buluşamadık. Jose Mourinho ve İsmail Kartal’la çok iyi anlaştım diyebilirim. Sürekli arar, konuşuruz.

‘Mourinho’ya devre arasında 36 milyon avroluk teklif geldi’

* İstikrar açısından Jose Mourinho’yla devam etmek istiyoruz. Başkan olarak anlatıyorum, başka hoca yazılıyor. Fenerbahçe menfaatleri için Jose Mourinho’nun devam etmesini daha doğru buluyorum. Jose Mourinho’ya devre arasında 36 Milyon avroluk teklif geldi.

* Tango iki kişi ile yapılır, Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi gerekir şeyler var sözleşmede. Hocayla ayrı bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, karımı, çocuğumu tanıyor, sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesini tanıyamadı, henüz gelmediler. Biz hala beraberiz, ondan farklı bir şey gelirse bakarız.

‘Mourinho genel resimde haklı’

* Jose Mourinho’yla Beşiktaş maçı sonrası demeçleri hakkında konuşmadık, maçla ilgili konuştuk. Sezon içinde çok yıprandı ve onun geldiği seviyeden burayı görünce, ‘biz nereye geldik?’ oldu. Yabancı VAR gelene kadar rakibimiz çok maçı 1-0 oldu. Yabancı VAR’dan sonra da hatalar oldu ama dengeliydi. Maç sonu dedikleri doğru olmayabilir ama genel resimde haklı.

‘Ben de bu kadar dayanabileceğimi düşünmezdim’

Bu sezon istifayı düşündüğüm bir an olmadı. Ben de bu kadar dayanabileceğimi düşünmezdim. Hiç olmazsa karakterimiz test edilmiş oldu. Biz bıraktığımız zaman inşallah şampiyonluk olacak, olmadıysa da tertemiz bir kulüp olacak. Bizi bıraktırmaya yönelik çalışmalar bize iyilik, Fenerbahçe’ye kötülüktür.