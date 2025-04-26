Ali Koç: Mücadeleye devam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim olarak ‘görev başında’ olduklarını söyledi ve ekledi: “Fenerbahçemiz tribünden yapılan tezahüratlarla yönetimi değiştirecek bir kurum değildir.”

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Sarı lacivertliler, Süper Lig’de geçen hafta evinde Kayserispor’la 3-3 berabere kalmış, şampiyonluk yarışında ağır yara almıştı. Maç sonrası bir grup taraftar “Yönetim istifa, Ali Koç istifa” sloganları atmıştı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında konuşan Koç, göreve devam edeceğini açıkladı. Fenerbahçe başkanı şöyle konuştu:

‘Fenerbahçemiz tribünden tezahüratlarla yönetimi değiştirecek bir kurum değil’

* Yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçemiz her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetimi değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zaman da olmamalıdır.

* Biz bu kapıyı açarsak; “Allah’a şükür bizim kulübümüzde yaşanmıyor” dediğimiz şeyler, bizde de yaşanacaktır. Bizim canımız yanmıyor mu? En kolay şey bırakıp gitmek. Biz bu kapıyı açarsak “Kudretli Fenerbahçe yönetimini unutun” derim size. Tamamlanacak yolumuz var.

‘Fenerbahçe camiasının büyük bir zaferi’

* Çektiğimiz bütün cefanın, tüm sıkıntının, finansal açıdan bir, iki ay içerisinde üstesinden gelmeye, bundan dolayı bambaşka projeleri, bambaşka…. Açın kapıyı duysun herkes! Açın kapıyı duysun herkes! En büyük hedefimiz olan finansal bağımsızlık, en sessiz ama en zorlu mücadelemizdi.

* Kulübümüzü ayakta tutan bu konuda çok önemli bir eşiğe geldik. İnşallah yaz aylarında Fenerbahçe finansal olarak kendi ayakları üzerinde duracak. Eylüldeki mali genel kurulda Bankalar Birliği’nden çıkışımızı duyuracağız. Niye kurtulmalıyız? 3 milyar 628 milyon lira, Bankalar Birliği anlaşmasından sonra ödeme yapmışız. Kulübün bu kadar geliri buraya giderken nasıl tarihin en büyük yatırımını yapıyor; diye merak etmiş mi o arkadaşlar. 3 milyar 628 milyonun sadece 140 milyonu ana paraya gitti. 3,5 milyar faiz ödedik. Biz bu anlaşmayı yaparken faizler yüzde 9,5’tu, değişken faiz yüzde 52’ye kadar çıktı, bugün yüzde 49.5. Biz bu işten çıkıyoruz, bu Fenerbahçe camiasının büyük bir zaferidir.

‘Gerekirse başka statta oynayacağız’

* Bu kulübün geleceğini ipotekten kurtarma kararlılığının göstergesidir. Bundan sonra da kimse Bankalar Birliği falan konuşmayacak duruma gelmiştir. Bu sayede yeni stat projesini düşünme durumuna gelindi. Bugünkü göstermelik bir proje değildir. Kendi kendini ödeyecek bir projedir bu. Fenerbahçe, kendi emeğiyle, teriyle, parasıyla, sahibi olmadığı, devletin sahip olduğu stadı yapan ilk kulüptür.

* Aziz (Yıldırım) başkanın buna cesaret ettiği dönemde de Türkiye’nin ekonomisi kötüydü. Önümüzdeki sezon sonunda buna başlayacağız. Gerekirse bir sonraki sezonun ilk yarısını başka statta oynayacağız. Hamdi Akın ‘Dört ay’ diyor, ben ‘Altı ay’ diyorum. Her halükarda böyle bir stada sahip olmak için bu fedakarlığı yapmak zorundayız.

‘Jose Mourinho’yla iki sene kontrat yaptık’

Hoca konusunda istikrardan yanayız. Jose Mourinho’yla iki sene kontrat yaptık. Kim bilir, önümüzdeki haftalarda neler olacağını… Jose Mourinho’ya ilk geldiğinde “Ne kadar büyük hoca olursan ol, bir önceki Portekizli hocamız da aynı hatayı yaptı, ülkeyi iyi tanı, bu sene ne olur bilmiyorum, seneye şampiyon olacağız. Bu sene şampiyon olursan arka arkaya şampiyon oluruz ama bu ülke hiçbir yere benzemez” dedim. O da öğreniyor.

‘Kimse Fenerbahçe’yi sosyal medyadan ele geçiremez’

* Korksak, bu toplantıyı kapalı yapardık, canlı yayınlamazdık, öyle sosyal medyalardan… Bugün bir hashtag yapmışlar, yazanların çoğu troll hesaplar. Siz belki yaş icabı, ben bile tam anlamıyorum nasıl bu işlerin sosyal medyada döndüğünü… Kimse Fenerbahçe’yi sosyal medyadan ele geçiremez.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşme

* Cumhurbaşkanımız sağ olsun bizi kabul etti, toplantıda bakanımız Murat Kurum da vardı. Projelerimizi konuştuk. Birisi salonun yanındaki arazi, diğeri kolej, üçüncüsü de Maltepe’deki arazinin yanına 60 dönümlük bir yer lazım. Doğal suyla sahalarımızı ıslatacağımız bir yer lazım, bunları konuştuk.

* Stat projemizi ilk kez size sunduk. Sayın bakanla projenin üzerinden detaylı şekilde geçmediğimiz için cumhurbaşkanımıza sunmadık. Birçok gece sabahın nasıl olacağını düşünerek uyuduk, maaşı nasıl ödeyeceğimizi düşünerek yattık. Bir yükümlülüğü yerine getiremeyecek şekilde gece yatmak, kimseye nasip olmasın. En azından finansal bağımsızlık konusunda çok mutluyum.

* Sayın cumhurbaşkanımıza projelerimizi dinlediği, bizi kabul ettiği ve destek verdiği için teşekkür ediyorum. İnşallah mutabık kaldığımız noktalar en kısa zamanda hayata geçecektir. Hem tesis yapmalıyız hem de başarılı olmalıyız.

‘Altı hafta var’

* Genel kurul çağrısı oldu, mutabık değiliz. 6 hafta var, 1+8 puan var, neyin ne olacağı belli olmaz. Her halükarda görevimizin başındayız. Bir sonraki buluşmamızda bambaşka bir havada, bambaşka bir ortamda bir araya geleceğiz. Sizin yaşadığınız üzüntüyü, hayal kırıklıklarını biz de yaşıyoruz. Futbol açısından yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Bu buhran dönemi de bir yerde bitecektir. İnşallah altı hafta içinde biter. Bittiği zaman da iş başka yere gidecektir.