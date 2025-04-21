Süper Lig’de şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe borsada da üzdü. Sarı lacivertli kulübün hisseleri haftaya yüzde 7,65 düşüşle başladı.
Ligin 32’nci haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Lider Galatasaray geçen hafta Sipay Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe dün akşam Bellona Kayserispor’la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında darbe aldı.
Böylece ligde bitime altı hafta kala Fenerbahçe’yle, Galatasaray arasındaki puan farkı 5’e yükseldi.
Durum borsa performanslarına da yansıdı.
Dört büyüklerin hisse fiyatları haftaya şöyle başladı:
- Fenerbahçe yüzde 7,65 düşüşle 42,76 liradan
- Galatasaray yüzde 7,49 yükselişle 2,01 liradan
- Beşiktaş yüzde 0,49 artışla 2,06 liradan
- Trabzonspor yüzde 1,11 yükselişle 0,91 liradan
10:53 itibarıyla ise hisse fiyatları şöyle:
- Fenerbahçe 42,64
- Galatasaray 1,99 lira
- Trabzonspor 0,910 lira
- Beşiktaş 2,040