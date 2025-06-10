Fenerbahçe'de kombine fiyatları belli oldu

Fenerbahçe’de 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatları belli oldu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre kombine kart satışı 12 Haziran Perşembe 10.00’da başlayacak.
Mevcut kombine kart sahiplerine özel ve 18 Haziran Çarşamba sona erecek yenileme döneminin ardından yer değiştirme imkanı sunulacak.
Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için öncelikli satışın ardından genel satış işlemlerine geçilecek.
Kombine fiyatları şöyle:
- Fenerium Alt ve Maraton Alt: 86 bin 800 – 455 bin
- Fenerium Üst ve Maraton Üst: 33 bin – 64 bin 400
- Kale arkası: 20 bin 500
- Öğrenci: 10 bin 750