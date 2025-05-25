Fenerbahçe EuroLeague şampiyonu

Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague’de şampiyon oldu.

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İkinci kez EuroLeague şampiyonu

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde, Monaco’yla karşı karşıya geldi. Final Four’daki ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini elemişti. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u 82-76, Monaco’ysa normal sezonun lideri Olympiakos’u 78-68 yenerek final bileti almıştı.

Abu Dabi’de oynanan final mücadelesinde Monaco, ilk çeyreğin yarısını 13-4 önde geçirdi. Çeyrek sonu Fenerbahçe iyi oyunuyla öne geçme fırsatı yakalasa da 20-18 Monaco’nun üstünlüğüyle kapandı.

İkinci çeyreğin başlarında iki takım da skor bulamazken çeyreğin ortasına doğru Baldwin’in üçlüğüyle Fenerbahçe 21-20’yle maçta ilk kez öne geçti. Devre sarı-lacivertlilerin 35-33 üstünlüğüyle bitti.

Üçüncü çeyrekteyse son hücuma 51-51 beraberlikle girilirken Nigel Hayes-Davis’in son saniye üçlüğüyle Fenerbahçe son on dakikada 54-51 üstünlük yakaladı.

Fenerbahçe son çeyreğe savunmada iyi başladı. Çeyreğin ilk dört dakikasında 8-1’lik seri yakalayarak farkı 10’a çıkardı.

Çeyreğin kalanında da farkı koruyan sarı-lacivertliler sahadan 81-70 galip ayrılarak tarihinde ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu.

MVP Nigel Hayes-Davis

Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko’nun ABD’li yıldızı Nigel Hayes-Davis oldu.

Finali 23 sayı, dokuz ribaunt, bir asistle tamamlayan ve 30 verimlilik puanı alan Hayes-Davis, MVP ödülünü maç sonu aldı. MVP’yi organizasyonu takip eden gazetecilerin oyları belirledi.

Son beş sezonda üçüncü zafer

Türk basketbolu, Avrupa’nın kulüpler seviyesindeki en büyük basketbol organizasyonunda son beş yılda üçüncü kez şampiyon oldu.

2021 ve 2022’de Anadolu Efes kupayı müzesine götürürken 2025’te de Fenerbahçe Beko bu başarıya ulaştı.

Jasikevicius tarihe geçti

Fenerbahçe Beko Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Avrupa basketbol tarihine geçti.

2001’den bu yana tek isim altında oynanan turnuvayı hem başantrenör hem de oyuncu olarak kazanan ilk isim Jasikevicius oldu.

Jasikevicius, bu kupayı oyunculuk döneminde 2003, 2004, 2005 ve 2009’da olmak üzere dört kez kazanmıştı. Ayrıca Litvanyalı başantrenör, antrenörlük kariyerinin ilk Avrupa kupası zaferini de Fenerbahçe Beko’yla yaşamıştı.

Ali Koç şampiyonluğu yöneticilerle kutladı

Ali Koç şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

Maçı saha içi koltuklarında oğluyla izleyen Koç, maçın bitimine doğru fark açılınca sarı-lacivertli yöneticilerle büyük mutluluk yaşadı.

Ali Koç oyuncuları ve teknik heyeti de tek tek tebrik etti.