Fenerbahçe Beko EuroLeague finalinde

Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague’de finale çıktı.

Fotoğraf: AA

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Final Four organizasyonunun ilk yarı final maçında Fenerbahçe, koç Ergin Ataman’ın yönettiği Panathinaikos’la karşılaştı.

Maçta ilk çeyrek 22-14 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe iyi savunmasıyla farkı 13’e kadar çıkarsa da Panathinaikos ilk yarı sonunu daha iyi oynayıp devreyi 38-33’le kapattı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de fark açılmadı. Maçın genelinde üstünlük sadece dört kez el değiştirdi. Son çeyreğe 55-48 Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi.

Son çeyrekteyse skor 65-56’ya geldiğinde Panathinaikos’ta Kendrick Nunn beşinci faulunu yaparak oyun dışı kaldı. Maçta 19 sayıyla oynayan Nunn, 2024-2025 EuroLeague sezonunun en değerli oyuncusu seçilmişti.

Sarı-lacivertliler skorda farkı koruyarak maçtan 82-76 galip ayrıldı ve organizasyon tarihinde dördüncü kez finale yükseldi.

Karşılaşmayı 18 sayıyla tamamlayan Hall, maçın en iyi değerli oyuncusu seçildi. Sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 15, Errick McCollum’sa 13 sayıyla galibiyette önemli oynadı.

Panathinaikos’ta milli basketbolcu Cedi Osman’ın 22 sayılık başarılı performansıysa galibiyet için yeterli olmadı.

Kupayı 2017’de müzesine götüren Fenerbahçe, sekiz yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak için Olympiakos-Monaco maçının galibiyle 25 Mayıs’ta finalde karşılaşacak.