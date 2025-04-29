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Fenerbahçe Beko Final Four'da

Fenerbahçe Beko, Play-Off serisinin üçüncü maçında deplasmanda Fransa temsilci Paris Basketbol’u uzatmalarda yenerek Final Four’a çıktı.

Fotoğraf: AA

Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı turda Fenerbahçe ilk iki maçı kazanmıştı.


Paris’teki üçüncü maç yakın skorlu geçti. Normal sürede fark yedinin üzerine çıkmadı.

Normal süresi 80-80 tamamlanan karşılaşmada sarı-lacivertliler uzatmada rakibine 18-10’luk üstünlük sağladı.

98-88’lik skorla seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe üst üste ikinci, toplamda yedinci kez Final Four’a yükseldi.

Fenerbahçe Beko’nun Final-Four’daki rakibi Panathinaikos – Anadolu Efes serisinin galibi olacak. Bu serideki durum 1-1.

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