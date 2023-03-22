Fed kararı bekleniyor: Piyasalarda oynaklık artabilir

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

Fed, hızla artan enflasyona karşı katı faiz artırımı politikaları izliyordu (AA)

ABD’de başlayıp Avrupa’ya sıçrayan bankacılık krizi, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırdı. Fed’in bugün açıklayacağı kararlar ve başkan Jerome Powell’ın konuşmasıyla yol haritasının yeniden çizilmesi bekleniyor.

Oynaklık artabilir

Fed’in bugünkü toplantısının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonlar ve politika faizine ilişkin beklentilerin yer aldığı ‘dot plot’ grafiğinin de yayınlanacak.

Bu nedenle piyasalarda oynaklık artabilir.

Fed’in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin dağınıklığına dikkat çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü söyledi.

Analistler, para piyasalarının yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimini fiyatladığını belirterek bankacılık krizi ile enflasyon arasında kalan Fed’in adımlarına ilişkin cevap bekleyen önemli sorular bulunduğunu dile getirdi.

Piyasalarda durum

Emtia tarafında karışık bir seyir öne çıkıyor. Haftanın ilk yarısında altının ons fiyatı yüzde 2,5 gerileyerek 1940 dolara indi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,1 oranında yükselerek 74,7 dolara çıktı.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,30, Dow Jones endeksi yüzde 0,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne de sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa gündemi

Avrupa’da UBS’in Credit Suisse’i satın almasıyla başlayan olumlu seyir pay piyasalarında etkili. Gözler yeniden enflasyon gündemine çevrildi.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) enflasyonla mücadelede inatçı olması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Başkanı Christine Lagarde’ın bugün yapacağı açıklamalarda para politikasına ilişkin olası ipuçları aranacak.

Dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,75, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,79, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,42 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 2,53 yükseldi.

Asya borsaları

Asya borsaları da küresel pay piyasalarına paralel yükseliş eğiliminde.

Japonya’da hükümet artan enerji maliyetlerine tedbir olarak düşük gelirli ailelere 30 bin yen yardım yapacağını duyurdu.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükseldi.

Analistler: Borsa İstanbul’da 5000 puan direnç konumuna geldi

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,38 altında 4.906,63 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 19,0306’dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,0360 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Fed’in para politikası kararlarının yanı sıra, Lagarde’ın açıklamaları, Britanya’da enflasyon ve Avro Bölgesi’nde ödemeler dengesi verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.870 ve 4.800 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna gelmiş durumda.