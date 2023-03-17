Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fed’in bilançosunda bir haftada yaklaşık 300 milyar dolarlık artış

ABD Merkez Bankasının (Fed) bilançosu, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıktı.

Fotoğraf: AA

Fed, 15 Mart itibariyle Fed, bilanço verilerini açıkladı.


Bankalar söz konusu dönemde, likidite desteği sağlayan iskonto penceresinden 152,9 milyar dolarlık rekor borç aldı. Daha önce bu kalemde kaydedilen en yüksek tutar, 2008 mali krizinde 111 milyar dolar olmuştu. Bir önceki hafta bankalar, Fed’e aynı kalemde 4,6 milyar dolar borçlanmıştı.

Öte yandan, Fed’in 13 Mart’ta uygun ABD mevduat kurumlarına borç vermeyi kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Banka Vadeli Finansman Programı (BTFP) kapsamında üç günde 11,9 milyar dolar borçlanma gerçekleştirildi.

Aynı dönemde, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından kurulan mevduat kurumlarına kullandırılan krediler 142,8 milyar doları buldu.

Bir önceki hafta 8,39 trilyon dolar olan Fed bilançosu, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıkarken, geçen yıl kasımdan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

SON HABERLER

Partilerin yoğun mesaisi: Adaylık kuyrukları oluştu

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, siyasi partilerin genel merkezleri en kritik kavşaklardan birini dönmeye hazırlanıyor. Milletvekili adaylarının belirleneceği sürecin ilk adımı olan aday adaylarının başvuruları nedeniyle partilerin genel merkezlerinde büyük kalabalıklar oluştu.

Krizdeki First Republic Bank’a 30 milyar dolarlık destek

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank’ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.

TTB: Depremzede kadınların ihtiyaçlarına kulak verin

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığını, kadın sağlığını önceleyen bir planlama yaparak, deprem bölgesindeki doğum kontrol hapı, gebelik testi, ped gibi ihtiyaçları hızla karşılamaya çağırdı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Adalet Çıbık, bakanlığın depremzede kadınların doğum kontrol haplarına duyduğu ihtiyaca kulaklarını tıkadığını söyledi.