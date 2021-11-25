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Yaramazlara biraz batar!

Fazıl Say’dan Erkal’a destek: Genco’nun tweet’lerini bestelesek anlamlı şarkılar olur, davayı açanlar bile diline dolar

Piyanist Fazıl Say’ın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılanan tiyatro sanatçısı Genco Erkal’a desteği sürüyor.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medya hesabından paylaştığı tweet’lerle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Erkal savunmasında suçlamaya konu tweet’leri tek tek açıklamış ve “Dilerim ilk seçimde bu ucube sistemden kurtulup yeniden parlamenter sisteme geçer, demokrasiyi yeni baştan inşa eder, huzur buluruz” demişti.


Erkal’ın dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın bir sonraki duruşma 11 Mart 2022’de yapılacak.

Say bugün adliyeden fotoğraf eşliğinde paylaştığı tweet’inde şu ifadeleri kullandı: “Yazdıklarında hiç bir hakaret unsuru yok. Duyarlı eleştiriler.. Hatta Genco’nun tweet’lerini bestelesek gayet anlamlı şarkılar olur. Davayı açanlar bile diline dolar ezberler…(38.001inci dava)

Dünyaca ünlü piyanist dava sürecinde daha önce de Twitter hesabından usta tiyatrocuya destek olarak “Kılına dokundurtmayacağım Genco’muzun! O kadar!” demişti.

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