Fazıl Say, İnce’ye çıkıştı; ‘yalnız ‘goril’le kıyasladı

Piyanist Fazıl Say, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisini eleştiren sanatçıları ‘sözde sanatçı’ diye hedef almasına eleştirdi. Say, dördüncü günde 100 bin imzaya ulaşan İnce’yi 24 saatte 120 binden fazla imza toplanan ‘yalnız goril’ Bua Noi’yle kıyasladı.

Kolaj: Diken

Son anketler millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de seçim ikinci tura kalabilir. Buna karşılık İnce’nin adaylığını destekleyenler gibi çekilmesi için çağrıda bulunanlar da var.

Fazıl Say da İnce’nin adaylığına ‘oy böldüğü‘ için karşı çıkanlar arasında.

Say, Twitter hesabından, aday gösterilebilmek için gerekli 100 bin imzayı sürecinin bitmesine bir gün kala kala toplayabilen İnce’yi adaylığına karşı çıkanları hedef aldığı için eleştirdi.

‘İkinci bir RTE vakası’

Say, “Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz’da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…” diyen İnce’yi muhalefetin oylarına göz dikmekle suçladı:

“Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın. Alacağı oy yüzde iki olsa ne olur üç olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için, bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan… Vayy bee.. Marifet yani korkutmak?”

Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu.

Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın. https://t.co/2qXZDxE2En — Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 26, 2023

İnce’yi, 24 saatte 120 binden fazla imza toplanan Bua Noi’yle kıyaslayan Say, şöyle devam etti:

“Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi, bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Hayvanat bahçesinde Goril’in şartları düzelsin diye 130 bin imza var.”

Almanya’dan küçük yaşta Tayland’daki bir alışveriş merkezinde bulunan kafesine getirilen ve yaklaşık 30 yıldır burada tek başına yaşayan Bua Noi adlı gorilin kurtarılması için başlatılan kampanyada 24 saatte 120 bin imza toplanmıştı.