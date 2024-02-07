Fatih Altaylı’ya iki yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında ‘suçu ve suçluyu övmek’ gerekçesiyle hazırlanan iddianame kapsamında iki yıla kadar hapsi istendi.

Fatih Altaylı. (Youtube)

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Galata Köprüsü’nde ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek‘ eylemi düzenlenmişti.

Etkinliğe katılan İsmail Aydemir, programın bitmesinin ardından elinde taşıdığı ‘Kelime-i Tevhid’ yazılı bayrakla evine dönerken Ege Akarsoy adlı gencin yumruklu saldırısına uğramıştı.

Gazeteci Altaylı, Akarsoy için “Eline sağlık” mesajını paylaşmış ve tepkilerin ardından paylaşımı silmişti.

AA’nın haberine göre İstanbul Başsavcılığınca bu nedenle hazırlanan iddianamede Altaylı’nın ‘suçu ve suçluyu övmek’ten iki yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede ayrıca ‘İslami ve milli bilinçle düzenlenen, terör örgütlerini lanetleyen gösteriler sonrasında mitinge katılan bir vatandaşa yönelik gerçekleştirilen eylemin övülmesi nedeniyle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı’ ifadeleri kullanıldı.