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Yaramazlara biraz batar!

‘Tevhid’ bayrağı açan kişiyi yumruklayan genç tutuklandı

İstanbul’da ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı açan İsmail Aydemir’i yumruklayan E.A. tutuklandı.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Galata Köprüsü’nde ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek‘ eylemi düzenlendi.


AA’nın haberine göre etkinliğe katılan İsmail Aydemir, programın bitmesinin ardından elinde taşıdığı ‘Kelime-i Tevhid’ yazılı bayrakla evine dönmek için yola çıktı.

Aydemir, Şişhane Meydanı’ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Şüpheli kaçmaya çalışırken, trafik polisi tarafından yakalandı.

Burnundan yaralanan Aydemir, polis ekiplerince Taksim İlkyardım Hastanesi’ne götürüldü.

Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli E.A., Karaköy Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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