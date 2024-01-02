Fatih Altaylı hakkında iki ayrı soruşturma

Fatih Altaylı, başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Fatih Altaylı. (Youtube)

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Galata Köprüsü’nde ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek‘ eylemi düzenlenmişti.

Etkinliğe katılan İsmail Aydemir, programın bitmesinin ardından elinde taşıdığı ‘Kelime-i Tevhid’ yazılı bayrakla evine dönerken E.A. adlı gencin yumruklu saldırısına uğramıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, sonrasında tutuklanan E.A. için “Eline sağlık” mesajını paylaşmış ve tepkilerin ardından paylaşımı silmişti.

Savcılık harekete geçti

AA’nın haberine göre İstanbul Başsavcılığı, Altaylı hakkında bu paylaşımı nedeniyle ‘suçu ve suçluyu övme’kten resen soruşturma başlattı.

Öte yandan Altaylı hakkında 24 Aralık 2023’te yayınladığı videoda, Ankara’da düzenlenen ‘İsrail ve PKK’ya Lanet Mitingi’ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla ‘halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Altaylı soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.