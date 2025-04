FAST limitleri artırıldı

Merkez Bankası’ndan (MB) yapılan açıklamaya göre, FAST işlem tutar limitleri para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR Karekod kullanılarak yapılacak işyeri ödemelerindeyse 250 bin liraya yükseltilecek.

Fotoğraf: Canva

MB’den yapılan açıklamaya göre FAST sistemine gösterilen talep ve ödemeler ekosisteminin gereksinimleri göz önünde bulundurularak, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla FAST işlem tutar limitleri, para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı işyeri ödemelerindeyse 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecek.

FAST, anlık transfer demek. MB tarafından geliştirilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi IBAN yerine Cep Telefonu No, E-posta Adresi, T.C. Kimlik No, Pasaport No, Vergi No bilgilerine 7/24 transfer imkanı veren bir transfer yöntemi.