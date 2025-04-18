Eyüpsultan Kent Lokantası açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eyüpsultan’da Kent Lokantası açtı.

Fotoğraf: İBB (Arşiv)

İBB’nin sitesine göre İstanbul’da kent lokantası sayısı 18’e yükseldi.

Eyüpsultan Kent Lokantası’nın açılışına İBB Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı.

19 Mart’ta gözaltına alınan 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’tan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kent lokantaları hakkında şunları söylemişti: ““İBB yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında. Kent Lokantaları 40 liraya sağlıklı ve lezzetli dört çeşit yemek sunmaya devam ediyor. Yenileri açılacak.“

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından belediyeye kayyım atanmış, Şişli Kent Lokantası ‘malzemelerin zamanında tedarik edilememesini’ gerekçe gösterilerek kapatılmıştı. Lokanta 7 Nisan’da yeniden açıldı.