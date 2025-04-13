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İmamoğlu'ndan Kent Lokantası açıklaması: Yenileri açılacak

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni Kent Lokantaları’nın açılacağını duyurdu.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu İBB odaklı soruşturmalardan 19 Mart sabahı gözaltına alınmış, 23 Mart’ta ‘terör’den serbest bırakılıp ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.


İmamoğlu’yla birlikte tutuklanan kişilerden biri de Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’dı.

Tutuklama sonrası Şişli Belediyesi’ne kayyım atanmış, kayyım yönetimi ‘malzemelerin zamanında tedarik edilememesini’ gerekçe göstererek Şişli Kent Lokantası’nı kapatmıştı.

Söz konusu lokanta 7 Nisan’da yeniden açıldı.

İmamoğlu X’ten Kent Lokantaları’ndan faydalanan insanların konuştuğu bir video paylaşıp şöyle dedi:

“İBB yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında. Kent Lokantaları 40 liraya sağlıklı ve lezzetli dört çeşit yemek sunmaya devam ediyor. Yenileri açılacak.”

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