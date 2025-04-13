İmamoğlu'ndan Kent Lokantası açıklaması: Yenileri açılacak

Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu: “Şimdi de gece yarısı aldığım bilgiye göre aynı hapiste bulunduğum 10’a yakın arkadaşımın sabaha karşı başka cezaevlerine nakledilmesi! Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir?”