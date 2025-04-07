Şişli Kent Lokantası yeniden açıldı: Hesapları tutuklu başkan ödedi

19 Mart’tan beri kapalı Şişli Kent Lokantası yeniden açıldı.

Yerine kayyım atanan tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ‘bugünkü hesapları ödediğini’ açıkladı.

Fotoğraf: @sislibelediyesi / X

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘terör’ soruşturmasından gözaltına alınan Şahan, 23 Mart’ta tutuklanmış, aynı gün görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanmıştı.

Şişli Kent Lokantası soruşturma kapsamında ilk gözaltıların yapıldığı 19 Mart’tan bu yana kapalıydı.

Kayyım yönetimi buna gerekçe olarak ‘malzemelerin zamanında tedarik edilememesini’ göstermişti.

Lokanta bugün yeniden hizmete açıldı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şahan, X’ten şu paylaşımı yaptı:

“Sevgili Şişlililer;

Kent Lokantalarımızdaki her tabak, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın bir parçasıdır. Bugün açıldığını duyunca, başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini sizin adınıza ödemek istedim.

Kent Lokantaları bir lütuf değil, halkın hakkıdır. Bu hakka sahip çıkan herkese yürekten selam olsun. Sevgiyle.”