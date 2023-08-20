Exxen abonelik ücretlerine yılın üçüncü zammı

Dijital yayın platformu Exxen, 21 Ağustos itibarıyla abonelik ücretlerine zam yapılacağını açıkladı.
‘Gibi’ ve ‘Leyla ile Mecnun’ gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu.
5 Ocak ve 1 Mayıs’ta yaptığı zammın ardından bir kez daha abonelik ücretlerini artıran Exxen’in reklamsız temel paketi aylık 89,90 liradan 116,90 yükseldi.
Platformun yeni fiyatları şu şekilde:
Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 70,40 lira
Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 97,40 lira
Reklamlı Aylık Paket: 84,50 lira
Reklamsız Aylık Paket: 116,90 lira
ExxenSpor fiyatları
Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 157 lira
Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 184 lira
Reklamlı Aylık Paket: 188,50 lira
Reklamsız Aylık Paket: 220,90 lira