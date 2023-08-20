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Yaramazlara biraz batar!

Exxen abonelik ücretlerine yılın üçüncü zammı

Dijital yayın platformu Exxen, 21 Ağustos itibarıyla abonelik ücretlerine zam yapılacağını açıkladı.

‘Gibi’ ve ‘Leyla ile Mecnun’ gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu.


5 Ocak ve 1 Mayıs’ta yaptığı zammın ardından bir kez daha abonelik ücretlerini artıran Exxen’in reklamsız temel paketi aylık 89,90 liradan 116,90 yükseldi.

Platformun yeni fiyatları şu şekilde:

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 70,40 lira

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 97,40 lira

Reklamlı Aylık Paket: 84,50 lira

Reklamsız Aylık Paket: 116,90 lira

ExxenSpor fiyatları

Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 157 lira

Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 184 lira

Reklamlı Aylık Paket: 188,50 lira

Reklamsız Aylık Paket: 220,90 lira

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