Exxen Netflix’i geçti: Abonelik ücretlerine zam

‘Gibi’ ve ‘Leyla ile Mecnun’ gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına zam yaptı.

Exxen abonelik ücretlerine zam yaptı



Dijital yayın platformu Exxen, bu sabah itibarıyla fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. En son zammını 31 Ağustos 2022’de yapan Exxen, 2023’e de güncellemeyle başlamış oldu.

Platform tarafından kullanıcılara gönderilen e-postada şu ifadeler yer aldı:

“Değerli üyemiz, Türkiye’nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz.”

Son zamların ardından Exxen, reklamsız temel paketi aylık 45,99 TL olan Netflix’i de geçmiş oldu. Exxen’de aynı özelliklere sahip paketin fiyatı an itibarıyla 58,50 TL’ye yükseldi.

Exxen’in zamdan sonraki abonelik ücretleri şu şekilde:

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 41,90 TL (Toplam: 502,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: 49,90 TL

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 58,50 TL (Toplam: 702 TL)

Reklamsız Aylık Paket: 69,90 TL

Exxenspor fiyatları

Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 102,90 TL (Toplam: 1.234,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: Aylık 129,90 TL

Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 119,50 TL (Toplam: 1.434 TL)

Reklamsız Aylık Paket: 149,90 TL