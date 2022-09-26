BluTV abonelik ücretlerine üç ay içinde ikinci zam

Dijital dizi/film platformu BluTV, en son haziran ayında zam yaptığı abonelik ücretlerini yeniden artırdı.

BluTV’nin açıklamasına göre yapılan zamın ardından aylık abonelik ücreti 49,90 TL, yıllık abonelik ücreti ise 12 taksit seçeneğiyle ayda 29,90 TL olarak yansıtılacak.

20 Eylül 2022’den önce oluşturulmuş aylık ve yıllık üyeliklerde ücret artışı, bir sonraki ödeme yenileme döneminde geçerli olacak.

Son olarak Haziran ayında abonelik ücretlerinde artışa giden BluTV’de, aylık üyelik ücreti 34,90 TL’ydi. Yıllık üyelik ücreti ise kredi/banka kartına taksit seçeneğiyle 22,90 TL’ydi. (x12 = 274,80 TL)