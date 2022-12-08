Disney+ abonelik ücretlerine zam

Dijital yayın platformu Disney+, abonelik ücretlerine yüzde 85 ile 86 arası zam yaptı.

Türkiye’de 5 buçuk ay önce yayın hayatına başlayan Disney+, aylık 34,99 TL olan abonelik ücretini 64,99 TL’ye çıkartırken, yıllık paket ise 349 TL’den 649,90’a yükseldi.

Açıklanan yeni rakamlarla zam oranı aylık abonelik için yüzde 85,74, yıllık abonelik içinse yüzde 86,22 oldu.

Konuyla ilgili olarak Disney+’ın resmi web sitesinde şu açıklama yer aldı:

“Fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır.”