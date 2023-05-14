Eurovision birincisi İsveçli Loreen

Bu yıl 67’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsveç’i temsil eden Loreen kazandı.

Rusya’nın işgali nedeniyle 2022’nin kazananı Ukrayna yerine, Britanya’nın Liverpool şehrinde düzenlenen yarışmayı 538 puanla ‘Tattoo’ isimli şarkıyı seslendiren Loreen kazandı.

2012 yılında Bakü’de düzenlenen yarışmada ‘Euphoria’ ile kazanan Loreen, İrlandalı müzisyen Johnny Logan’dan sonra yarışmada iki kez galip gelen ikinci isim oldu.

Finlandiya’yı temsil eden Kaarija, ‘Cha Cha Cha’ isimli şarkıyla 526 puan toplayarak ikinci geldi.

İsrail ise Noa Kirel’in ‘Unicorn’ şarkısıyla üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın dördüncüsü İtalya, beşincisi ise Norveç oldu.

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Türkiye, 80’li yıllarda ‘milli mesele’ haline gelen, ülkeyi neredeyse seçimler kadar heyecanlandıran Eurovision’a geçtiğimiz 11 yılda olduğu gibi bu yıl da katılmadı.