Eurovision şarkı yarışması bu gece

Eurovision Şarkı Yarışması finali bu gece Britanya’nın Liverpool şehrinde yapılacak.

Türkiye, 80’li yıllarda ‘milli mesele’ haline gelen, ülkeyi neredeyse seçimler kadar heyecanlandıran Eurovision’a geçtiğimiz 11 yılda olduğu gibi bu yıl da katılmıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre bu gece ev sahibi yayıncı BBC olmak üzere katılan ülkelerin televizyonlarından yayınlanacak yarışmada 26 ülke var. İki büyük favori İsveç ve Finlandiya; Finlandiya’dan rapçi Käärijä, ‘Cha Cha Cha’ şarkısıyla katılırken, 2012’deki yarışmayı birincilikle bitiren İsveçli Loreen ‘Tatoo‘ adlı şarkıyı seslendirecek.

‘Defacto‘ yarışan ülkeler

Britanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya yarışmanın bütçesine maddi katkılarından dolayı her yıl olduğu gibi finallere bu yıl da otomatik olarak katılma hakkı kazanıyor. Geçen senenin kazananı Ukrayna da finallere otomatik olarak katılıyor.

İzleyebileceğiniz yayın linkleri de dahil yarışmayla ilgili bilgilere resmi buradan ulaşabilirsiniz.

Kim ne zaman çıkıyor

İngiltere saatiyle 20.00’de (TSİ 22.00) başlayan yarışmaya ülkeler şu sıralamayla katılacak.

İlk yarı: Avusturya, Portekiz, İsviçre, Polonya, Sırbistan, Fransa, Kıbrıs, İspanya, İsveç, Arnavutluk, İtalya, Estonya, Finlandiya.

İkinci yarı: Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika , Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Norveç, Almanya, Litvanya, İsrail, Slovenya, Hırvatistan, İngiltere.