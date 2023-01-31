Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eurovision 2023 için logo ve slogan belli oldu: Müzikte Birlik

Britanya’nın Liverpool kentinde düzenlenecek şarkı yarışması Eurovision 2023’ün logosu ve sloganı belli oldu.

15 Mayıs 2023’te Liverpool’da düzenlenecek şarkı yarışması Eurovision 2023 için slogan olarak ‘United by Music’ (Müzikte Birlik) seçildi. Logo ise birlikte atan kalplerden oluşuyor.


Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması, geçen yıl birinci olan Tvorchi grubunun ülkesi Ukrayna’nın Kiev şehrinde yapılacaktı. Ancak güvenlik sebebiyle Liverpool’a alındı.

Avrupa çapında bir yayıncılık deneyi olarak ilk kez 1956 yılında düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının bu yılki slogan ve logosunun yarışmanın köklerini yansıttığı belirtildi.

Geçen yıl birinci olan Ukraynalı müzik ikilisi Tvorchi

Eurovision’un kazananı Ukrayna

SON HABERLER

Bolsonaro, kapağı ABD’ye atma peşinde

Brezilya’daki Kongre baskınını ‘kışkırttığı’ suçlamasıyla soruşturma altında olan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD’de kalmaya devam etmek için 6 aylık turist vizesine başvurdu.