Et ve Süt Kurumu’ndan kuzu alım fiyatına zam

Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu karkas alım fiyatını kilo başına 88 TL’den 90 TL’ye yükselttiğini açıkladı. Ancak artış, üreticinin beklentisinin altında kaldı. Üreticiler, kuzu karkas alım fiyatının en az 100 lira olmasını istemişti.

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Kurum dört gün önce ‘kuzu etine özendirme’ amacıyla fiyatları yüzde 25’e kadar indirmişti. İndirim, koyun, kuzu, toklu etinde uygulanmıştı.

ESK’nın bugün Twitter hesabındaki açıklamada, ‘üreticinin alın terinin korunması için bazı tedbirler aldığını, alınan kararların piyasanın düzenlenmesiyle ilgili olduğu’ yazıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

* Kuzu karkas alım fiyatı 88 TL/kg’dan 90 TL/kg’a çıkmıştır.

* İç tüketimin artırılması amacıyla da perakende satış mağazalarımızda yüzde 25 indirime gidilmiştir. Kuzu karkas ihracatında ise alım fiyatı en az 92 TL/kg olarak belirlenmiştir.

* Alınan bu tedbirlerle beraber kuzu karkas fiyatları, piyasada 85 TL/kg’dan ortalama 90-95 TL/kg’a yükselmiştir.

* Piyasa fiyatları kurumumuzca günlük olarak takip edilmektedir.

* ESK, bugünden (08.08.2022) geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da 82 TL/kg’dan primlerle 90 TL/kg’a çıkarmıştır.

ANKA’nın aktardığına göre artış, üreticinin beklentisinin altında kaldı. Üreticiler, kuzu karkas et alım fiyatının en az 100 lira olmasını talep etmişti.

‘Uzun kuyruklar’ nedeniyle yüzde 48 zam yapılmıştı

Nisanda et fiyatlarına yüzde 48 zam yapan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu’nun eski genel müdürü Osman Uzun, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık” demişti.

Uzun’un sözleri kamuoyunda tepki toplamış, muhalefet tarafından eleştirilmişti. Eleştirilerin hedefindeki isim Uzun görevden alınarak yerine Mustafa Kayhan getirilmişti.