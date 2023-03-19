Eski TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel, Halk TV’ye geçti

TGRT Haber’in eski sunucusu Ekrem Açıkel, Halk TV’ye geçtiğini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

İktidara yakın TGRT Haber’de ekonomiye ilişkin eleştirileriyle gündeme gelen Açıkel, 28 Şubat’ta kovulduğunu duyurmuştu: “Ekrandan çekilmiş, zorunlu izne çıkarılmıştım. Mazeretlere sığınmadan aşkla çalışıp işime ruhumu katarak bayraklaştırdığım TGRT Ana Haber benim için bitti. Hakikate hürmete devam edeceğim artık işsizim.”

Açıkel, bugün Twitter paylaşımında Halk TV’ye geçtiğini duyurdu: “Dostlar, güzel bir haberim var ‘Ne zaman döneceksin?’ Hep sordunuz. Vuslat :). Artık Halk TV ailesindeyim. Yarın saat 13’te ilk bülten için ‘Vira bismillah’ diyeceğim. Bana kucak açan Halk TV yönetimine teşekkür ederim. Ahlâklı hakikate hürmet eden halk haberciliğine devam…”