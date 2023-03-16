IPI: Türkiye’de gazetecilerin durumu depremden sonra daha da kötüleşti

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’de gazetecilerin durumunun daha da kötüleştiğini kaydetti. IPI ayrıca seçimler öncesi basın üzerindeki baskıların artabileceğine dikkat çekti.

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IPI Direktörü Frane Maroevic, depremden etkilenen Antakya’yı ziyaretinin ardından konuştu. Euronews Türkçe’nin haberine göre Türkiye’de ifade özgürlüğünün yıllar içinde kötüleştiğini belirten Maroevic, olağanüstü hal (OHAL) kararının gazetecilerin sorunlarını daha fazla artırdığı kaydedildi.

Depremin etkili olduğu 11 ilde OHAL ilan edildiğini ve sahada görev yapan gazetecilere akreditasyon uygulaması getirildiğini kaydeden IPI Direktörü, “Yetkililerin gazetecilerin sahada bağımsız bir şekilde çalışmalarını engellediği açık” ifadesini kullandı.

Maroevic, 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimler öncesi gazeteciler üzerindeki baskının artmasından endişe ettiğini belirterek, “Gazetecilerin şeytanlaştırılması onları tehlikeye atıyor. Bu, bireylerin onlara saldırmayı meşru buldukları bir atmosfer yaratıyor” uyarısında bulundu