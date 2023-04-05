Eski İskoçya başbakanının eşi, parti finansmanı soruşturmasında gözaltına alındı

Şubatta istifa eden eski İskoçya başbakanı Nicola Sturgeon’un eşi Peter Murrell, İskoçya Ulusal Partisi’nin (SNP) finansmanıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Britanya medyasında yer alan habere göre İskoçya‘da iktidardaki SNP’nin finansmanıyla ilgili Temmuz 2021’de başlatılan soruşturmda polis tarafından parti genel merkezi ve bazı adreslerde arama başlatıldı.

Soruşturmada 1999’dan geçen aya kadar 24 yıldır SNP’nin idari yöneticisi olan, eski başbakan Sturgeon’un eşi Murrell gözaltına alındı.

SNP lideri ve İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf gözaltı ve parti merkezindeki aramaya ilişkin açıklamasında, “SNP için zor bir gün. Yürütülen bir soruşturmayla ilgili yorum yapamam ancak SNP soruşturma konusunda işbirliği içinde ve işbirliği içinde olmaya devam edecek” diye konuştu.

Yusuf, partisinin yönetim ve şeffaflık konusunu gözden geçirme kararı aldığını da ifade etti.

Bağımsızlık kampanyası için toplanan 600 bin sterlin başka işler için kullanıldı iddiası

Partinin finansmanı soruşturması SNP’nin ikinci bağımsızlık referandumu kampanyalarında kullanmak üzere 600 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon TL) toplamasının ardından yapılan şikayetler üzerine başlatılmıştı.

Toplanan paranın kampanya giderlerine değil partinin günlük harcamalarında kullanıldığı iddialar arasında bulunuyor.

Soruşturmanın açıldığı dönemde açıklama yapan dönemin başbakanı Sturgeon, soruşturma nedeniyle endişeli olmadığını söyleyerek her kuruşun, bağımsızlık kampanyalarında kullanılmak üzere toplandığını söylemişti.