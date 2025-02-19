Eski Ataşehir belediye başkanı İlgezdi hakkında iddianame

Eski Ataşehir belediye başkanı Battal İlgezdi hakkında, imara aykırı inşa edilen beş yapıyı karar olmasına rağmen yıkmadığı için ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan iddianame düzenlendi.

Fotoğraf: Battal İlgezdi / X

Anadolu başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre ilçede İmar Kanunu’na aykırı yapılan bazı projeler vardı. Bunlardan bir kısmı için yıkım kararı. verilmişti ama belediye başkanı ile ilgili görevliler bu kararı yerine getirmedi.

Battal İlgezdi, Cenan Arslan, Kalender Özdemir ve Mahmut Murt’un ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan bir yıl dokuzar aydan yedişer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahmut Benli’ninse aynı suçtan bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının talep edildiği iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.